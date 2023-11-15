Кадыров провоцирует Путина 15.11.2023, 8:28

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Москва вынуждена терпеть.

Рамзан Кадыров продолжает «буянить» в Чечне и дерзко провоцирует российское руководство. Владимир Путин никоим образом не может этого остановить

Глава Кремля даже не реагирует на то, что десятки родственников Кадырова занимают высокие должности в Чеченской республике, а сыновья Кадырова нарушают российское законодательство.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал «24 Каналу», почему Путин прощает дерзкие действия Кадырова.

За что Кадырова могут убить

«Вспомним случай, когда 15-летний сын Кадырова Адам избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. В результате – Кадыров предоставил ему звание «героя Чечни» с вручением ордена в виде золотой звезды.

По российскому уголовному законодательству это преступление самого сына, а также его отца. То есть Путин должен Кадырова отстранить от власти. Вместо этого – Кадыров, мусульманские автономные республики и другие обвешали Адама наградами, он получил 5 каких-то наград», – объяснил экс-сотрудник КГБ.

То есть можно сделать вывод, что российская конституция не действует на территории Чечни. Поэтому Кадыров далее провоцирует Владимира Путина, а тот никак не реагирует, глава Кремля словно «лег» под Кадырова.

«Мусульманские республики, когда подарили награды Адаму, словно дали присягу. В частности, Татарстан, претендовавший на более весомую роль в мусульманском российском обществе. Теперь Кадыров стал главным «муфтием» России, а все остальные «муфтии» – это просто «шакалы», которые носят ему подарки в виде наград для его сына», – сказал Жирнов.

Кроме того, Адам Кадыров, которому 24 ноября исполнится 16 лет, стал одним из главных в охране отца. Кадыров заявил, что гордится своим сыном и уважает его за то, что он приобрел «взрослых идеалов чести, достоинства и защиты своей религии».

«Хорошо, что он это сделал. Мы теперь знаем, что Кадырова теперь точно убьют. Поскольку, когда пятнадцатилетний является заместителем начальника охраны отца, то понятно, что у отца будут проблемы с его собственной охраной», – подчеркнул Жирнов.

Путин потерял президентское влияние

По словам Жирнова, также показательным моментом «неуправляемости» Рамзана Кадырова можно считать случай в 2022 году. Тогда несовершеннолетнего сына Ахмата Кадырова женили, нарушив российское законодательство. Более того, Кадыров подарил подростку встречу с Путиным в Кремле.

«В нормальной семье дарят какую-то вазу, в более богатой – дом. А Кадыров подарил встречу с Путиным на свадьбу своего сына», – заметил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

В 2023 году 18-летний Ахмат Кадыров стал заместителем министра по физкультуре и спорту Чеченской республики.

Старшая дочь самопровозглашенного главы Чечни Айшат Кадырова получила должность вице-премьера по социальным вопросам. Ранее 24-летняя девушка занимала должность министра культуры, на которую она была назначена в 2021 году.

Муж Айшат Кадыровой Висхан Мацуев в июле этого года стал вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства.

«Москва все терпит. Это означает, что у Путина нет власти. Путина не существует как президента», – отметил Сергей Жирнов.