закрыть
15 ноября 2023, среда, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко занервничал: войск может не хватить»

3
  • 15.11.2023, 9:05
  • 7,808
«Лукашенко занервничал: войск может не хватить»

И еще неизвестно, как они себя поведут.

Политолог Валерий Карбалевич уверен, что Лукашенко панически боится повторения событий 2020 года и не доверяет белорусской армии.

«По логике Лукашенко, если повторится 2020 год, то войск может не хватить. И еще неизвестно, как они себя поведут», — написал политолог в статье для «Радыё Свабода»:

— Поэтому нужно апеллировать к «глубинному народу». Обратите внимание — «народное ополчение» создается не в столичных микрорайонах, не в Парке высоких технологий. Нет, оно создается исключительно при сельских советах.

Охотники и рыболовы (из доклада председателя Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игоря Шуневича — ред.) — из того же ряда.

Однако проблема в том, что в Беларуси живет не «глубинный народ», а расколотый народ. Этот раскол проходит и в среде членов БООР. Там есть и сторонники, и противники существующего режима. И попытка задействовать их против «внутренних врагов» может дать совершенно неожиданный результат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук