«Лукашенко занервничал: войск может не хватить»3
- 15.11.2023, 9:05
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И еще неизвестно, как они себя поведут.
Политолог Валерий Карбалевич уверен, что Лукашенко панически боится повторения событий 2020 года и не доверяет белорусской армии.
«По логике Лукашенко, если повторится 2020 год, то войск может не хватить. И еще неизвестно, как они себя поведут», — написал политолог в статье для «Радыё Свабода»:
— Поэтому нужно апеллировать к «глубинному народу». Обратите внимание — «народное ополчение» создается не в столичных микрорайонах, не в Парке высоких технологий. Нет, оно создается исключительно при сельских советах.
Охотники и рыболовы (из доклада председателя Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игоря Шуневича — ред.) — из того же ряда.
Однако проблема в том, что в Беларуси живет не «глубинный народ», а расколотый народ. Этот раскол проходит и в среде членов БООР. Там есть и сторонники, и противники существующего режима. И попытка задействовать их против «внутренних врагов» может дать совершенно неожиданный результат.