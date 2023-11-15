Целые колонны горят: в эфир российского ТВ внезапно прорвалась правда о войне в Украине
- 15.11.2023, 9:32
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Признания пропагандистов вызвали шок у россиян.
Потери и поражения российской армии в Украине достигли таких масштабов, что о них открыто заговорили даже пропагандисты на федеральных каналах российского ТВ.
Украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем YouTube-канале проанализировал сразу несколько эфиров российских СМИ.
К примеру, бывший лидер боевиков «ДНР», а ныне депутат Госдумы РФ Александр Бородай в эфире «Первого канала» признал, что Украина воюет очень эффективно, а Россия несет большие потери от кассетных боеприпасов.
Жаловался Бородай и на FPV-дроны, которые благодаря волонтерам поступают в ВСУ и наносят российской армии очень серьезный ущерб.
Пропагандисты, которые раньше рассказывали только о сплошных победах, говорили о том, как Россия легко, чуть ли не одной левой справится с Украиной, теперь один за другим буквально признают, что все для России очень и очень серьезно и ситуация для российской армии на левом берегу Днепра крайне безрадостна.
При этом ситуация в YouTube-каналах российских пропагандистов еще более плачевна. Российские военкоры озвучивают и еще более неприглядные факты.
Казанский опубликовал фрагмент эфира с участием российского военкора Алексея Живова, который рассказал о ситуации в Херсонской области и о ситуации под Авдеевкой.
«Вот это наступление, которое Россия проводит, уже обошлось России крайне и крайне дорогой ценой», - заявил он.
Живов рассказал, что особый ущерб российской армии наносят украинские дроны, которые ВСУ крайне эффективно и точно применяют.