«Генерал СВР»: Патрушев активно предлагает примкнувшим к нему элитам преемника Путина 2 15.11.2023, 10:30

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Николай Патрушев

Началось обсуждение судьбы Мишустина, Собянина и других знаковых фигур.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти главы Кремля Владимира Путина, написал о причинах отмены экстренного совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК):

— Запланированное на вчера совещание по развитию ТЭК, с участием «Путина», перенесено. Мы неоднократно сообщили о том, что после смерти президента России Владимира Путина программа «президента» с участием двойника будет серьезно сокращена. Так и происходит. Для «Путина» отменяют многие мероприятия, которые были запланированы до конца года.

Нынешняя российская власть в лице секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и его окружения, считает, что частое использование дублера создает дополнительные риски разоблачения.

Двойник показывает себя в последнее время не лучшим образом. То он заболевает ковидом, то в самый неподходящий момент возникает проблема с плохо сделанными скулами, и после коррекции он вынужден появляться с опухшей физиономией и шишкой под глазом, то несет отсебятину, которую покойный Путин никогда бы себе не позволил.

В связи с этим Патрушев активно предлагает примкнувшим к нему элитам преемника — своего сына Дмитрия. Надо отметить определенные результаты эти уговоры приносят, но решение пока не принято.

Вчера секретарь Совбеза Николай Патрушев в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства силового блока.

Помимо решения назначить кураторов над финансово-экономическим блоком и распоряжения обновить списки «стратегически важных» предприятий для национализации, Патрушев посетовал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, по мнению секретаря Совбеза, уже фактически развалил ОДКБ.

В преддверии президентских выборов распад ОДКБ может стать фактором внутренней дестабилизации, так ситуацию оценивают эксперты при Совете Безопасности РФ, которым Патрушев доверяет.

Демонстративный отказ Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске вызвал массу недовольства у секретаря Совбеза, которое он в резкой форме высказал во время совещания.

Но никаких реальных рычагов давления на Пашиняна у российской власти нет, и участники совещания в итоге только сокрушались, так ничего не решив.

Сегодня Патрушев будет обсуждать с частью бывшего окружения покойного президента России Владимира Путина, судьбу Мишустина, Собянина и многих других фигур находящихся во втором круге российских политических элит.

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