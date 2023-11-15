«Ъ»: Российский производитель порошков теряет свои марки в Беларуси 2 15.11.2023, 10:37

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Местный дистрибьютор зарегистрировал эти бренды на себя.

Новосибирский производитель стиральных порошков TeoN и Stiray, выйдя на белорусский рынок, столкнулся там с серьезными трудностями. Местный дистрибьютор, не уведомив российскую сторону, зарегистрировал эти бренды на себя. Теперь владелец торговых знаков намерен оспорить действия контрагента. Юристы и производители говорят, что такие случаи в Беларуси нередки, и советуют зарегистрировать в нашей стране права на интеллектуальную собственность до начала поставок своей продукции, пишет «КоммерсантЪ».

В распоряжении издания оказалось письмо, в котором Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) уведомил своих партнеров о нарушении интеллектуальных прав со стороны одного из своих дистрибьюторов в Беларуси — ООО «ОптРитейл». Эта компания без ведома НЗБХ и «используя несовершенство законодательства» зарегистрировала на себя в Беларуси права на бренды стиральных порошков TeoN и Stiray, выпускаемые новосибирским производителем.

Представитель НЗБХ пояснил «Коммерсанту», что компания начала поставки в Беларусь порошков TeoN и Stiray в марте 2023 года и не успела зарегистрировать на себя права на эти бренды в стране.

В «ОптРитейле» на запрос издания не ответили, но в письме, которое белорусская компания направила российскому производителю, она аргументирует регистрацию на себя брендов TeoN и Stiray в Беларуси «защитой своих инвестиций, интересов и проделанной работы по вводу и расширению представленности в республике продукции НЗБХ».

Теперь НЗБХ готовит обращение в МАРТ Беларуси о недобросовестной конкуренции и пакет документов для признания недействительным решения о регистрации оспариваемых знаков, но этот процесс может занять минимум полгода.

Опрошенные изданием юристы и производители говорят, что такие случаи в Беларуси нередки, и советуют зарегистрировать в нашей стране права на интеллектуальную собственность до начала поставок своей продукции.

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