Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов между Мариуполем и Бердянском 1 15.11.2023, 10:41

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Туда посылают плохо обученных «мобиков».

В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области российские захватчики обустроили базу на месте бывшей военной части Вооруженных сил Украины. Туда интервенты направляют своих мобилизованных.

Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления «Атеш».

Населенный пункт в Мангушской поселковой общине находится рядом с административной границей Запорожской области на побережье Азовского моря.

По словам представителей подполья, российские оккупанты в селе Урзуф собирают на этой базе мобилизованных, которых затем отправляют участвовать в боевых действиях.

«На границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф наши агенты заметили базу рашистов. Ранее до оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обстроились там. Сейчас туда прибывают мобилизованные, после чего их отправляют на фронт», - говорится в публикации.

Были обнародованы координаты вражеской базы: 46.909808,37.119361. Также партизаны показали кадры с этим объектом в селе Урзуф.

«Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем больших фейерверков», - добавили в «Атеш».

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