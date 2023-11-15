Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов между Мариуполем и Бердянском

Украинские партизаны проникли на секретную базу оккупантов между Мариуполем и Бердянском1
- 15.11.2023, 10:41
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Туда посылают плохо обученных «мобиков».
В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области российские захватчики обустроили базу на месте бывшей военной части Вооруженных сил Украины. Туда интервенты направляют своих мобилизованных.
Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления «Атеш».
Населенный пункт в Мангушской поселковой общине находится рядом с административной границей Запорожской области на побережье Азовского моря.
По словам представителей подполья, российские оккупанты в селе Урзуф собирают на этой базе мобилизованных, которых затем отправляют участвовать в боевых действиях.
«На границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф наши агенты заметили базу рашистов. Ранее до оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обстроились там. Сейчас туда прибывают мобилизованные, после чего их отправляют на фронт», - говорится в публикации.
Были обнародованы координаты вражеской базы: 46.909808,37.119361. Также партизаны показали кадры с этим объектом в селе Урзуф.
«Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем больших фейерверков», - добавили в «Атеш».