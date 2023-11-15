Огромный зубр устроил пробку на дороге под Брестом 1 15.11.2023, 10:50

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Белорусы поделились уникальным видео.

Белорусские пользователи TikTok поделились видео, как зубр устроил настоящий автомобильный затор на трассе Брест-Маорита. Водителям пришлось остановиться и терпеливо ждать, пока тот не перейдет на другую сторону дороги.

Когда именно произошла встреча на трассе с хозяином белорусских лесов, автор видео не уточнил. Сам ролик выложили в TikTok вечером во вторник, 14 ноября.

На видео видно, что зубр, выйдя на проезжую часть, не спешил на другую сторону дороги, а для начала внимательно осмотрелся по сторонам, словно изучая обстановку и автомобили, которые вынуждены были остановиться и пропустить «недисциплинированного пешехода» из леса.

«А он вообще тут что забыл, я извиняюсь?» — задалась вопросом одна из девушек за кадром, и комментаторы под видео ей охотно ответили.

Едва ли не половина комментариев к ролику о том, что зубр, «вообще-то у себя дома» и просто «с одной комнаты в другую перешел». Самым популярным комментарием, собравшим больше сотни лайков, стал следующий:

«Я извиняюсь… Он дома! Это вы, что там забыли?»

Многие пользователи также отметили, что водители, которым пришлось остановиться и пропустить зубра, несмотря на внезапный затор, повели себя достаточно благоразумно: вплотную к лесному зверю не подъезжали, не сигналили, чтобы не вспугнуть дикое животное и не спровоцировать на агрессию. А ведь бывают и менее благополучные исходы таких внезапных встреч на дорогах, ведь в последнее время они в Беларуси случаются все чаще.

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