Скандал в России: сын офицера ФСБ подключился к «рельсовой войне» 15.11.2023, 11:00

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Его пытаются «вывести» из расследования.

В российском Башкортостане за серию антивоенных диверсий задержали сына оперуполномоченного российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ.

По их данным, у Колпакова И.Е. во время обысков нашли банковские карточки одного из участников поджогов релейных шкафов на железной дороге. Он проходил подозреваемым в уголовном деле по статье о терроризме.

Руководство ФСБ РФ и Следственного комитета решили «вывести его из дела», чтобы избежать скандала. Сначала ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, когда остальных обвиняемых отправили под стражу. Позже уголовное преследование в отношении него прекратили.

«Теперь родственники других обвиняемых требуют у главы ФСБ Бортникова и главы СКР Бастрыкина справедливости: либо все под суд, либо всех на свободу», - отмечают журналисты.

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