«Реальный Путин умер много лет назад» 1 15.11.2023, 11:03

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Фокус с двойниками может быть «вот-вот разоблачен».

Реальный президент РФ Владимир Путин умер много лет назад, еще до официального развода с супругой Людмилой. Такое мнение в интервью УНИАН высказала таролог Елена Бюн:

«Я думаю, что он уходил в мир иной из-за болезни. В тот момент был придуман проект «Владимир Путин». У него было много двойников, но почти все они тоже ушли в мир иной. Сейчас остались только шуты, которые путают даже отчество. Действительно, настоящего Путина уже давно нет в живых».

Делая прогноз, когда умрет последний двойник Путина, таролог отметила:

«Я думаю, что вот-вот. Понимаете, есть несколько моментов. Сейчас Кремль пытается слепить основного двойника с максимальной схожестью на настоящего Путина. Но это процесс длительный и возникли большие сложности, потому что Патрушев хочет посадить своего сына в кресло президента РФ. То есть пока не решен вопрос с выборами».

Также Бюн отметила, что люди, которые управляют Россией (их около 10) патологически боятся реальной фигуры, которая сядет в кресло Путина, «потому что этот человек может отобрать у них власть и деньги».

«Думаю, что в скором времени мы услышим о смерти Путина. Это вопрос нескольких месяцев или даже одного месяца. Тогда со всеми двойниками может быть покончено», - добавила таролог.

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