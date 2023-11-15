FT: Дания готова заблокировать российским нефтяным танкерам доступ к мировым рынкам 15.11.2023, 11:11

Через датские проливы проходит около 60% экспорта РФ.

Согласно новым планам Европейского Союза, Дании будет поручено инспектировать и блокировать танкеры с российской нефтью, проплывающие через ее воды, в рамках попыток Запада ввести ограничение цен на нефть, которого Кремль научился избегать, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, Дания будет нацеливаться на танкеры, которые проходят через датские проливы без западного страхования, в соответствии с законами, которые позволяют государствам проверять суда, которые могут представлять угрозу.

Отмечается, что такое предложение появилось после того, как западные официальные лица признали, что в прошлом месяце сырая российская нефть ни разу не была продана ниже, чем 60 долларов за баррель. При этом доходы от нефти являются важной составляющей военной машины российского диктатора Владимира Путина.

FT сообщает, что вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море и составляющая примерно 60% ее общего морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

2 декабря 2022 года Евросоюз договорился установить максимальную цену на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель.

Тогда отмечалось, что одной из основных целей введения потолка цен является сохранение потока российской нефти на мировые рынки.

Несмотря на это, многие танкеры подозревают в перевозке с фальсифицированной финансовой отчетностью или незападным страхованием.

Россия заявляла, что не будет продавать нефть и газ странам, которые присоединились к ограничениям. По данным Bloomberg, РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти в северных странах Евросоюза.

25 сентября 2023 года издание Financial Times со ссылкой на анализ данных о морских перевозках и страховании заявляло, что РФ экспортирует большую часть своей нефти в обход ценового потолка, который ввели страны G7.

По данным издания, почти три четверти всех морских поставок российской нефти в августе происходили без западного страхования — рычага, который используется для обеспечения соблюдения установленного G7 ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель. По данным аналитической компании Kpler, это на 50% больше, чем весной 2023 года.

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