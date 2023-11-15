«Вообще такого не видел!»: защитник из Орши забросил курьезную шайбу в свои ворота 15.11.2023, 11:13

И это был матч команд Экстралиги.

В Жлобине 14 ноября в матче чемпионата Беларуси по хоккею среди команд Экстралиги (сильнейшего дивизиона в стране) зрители увидели курьезный гол. Защитник оршанского «Локомотива» Дмитрий Иванчиков отправил шайбу в свои ворота, пишет zerkalo.io.

Курьезный эпизод случился в самой концовке встречи. Оршанский «Локомотив» спокойно выигрывал в Жлобине у местного «Металлурга», но за 62 секунды до финальной сирены защитник гостевой команды Дмитрий Иванчиков «технично», когда ему никто не мешал, огорчил своего же вратаря. Благо «Локомотив» довел матч до победы 4:2 и прервал десятиматчевую серию поражений.

«Вообще такого не видел [как этот гол]! Да и оправдать вряд ли как-то можно. Хорошо, что все не так страшно — выиграли и выиграли», — сказал после матча главный тренер «Локомотива» Игорь Жилинский.

Добавим, что в хоккее в статистике не фиксируются автоголы — шайбу записали на счет нападающего «Металлурга» Захара Полищука.

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