«Напоминает кризис с Беларусью»: Финляндия заявила о росте числа нелегалов на границе с Россией 15.11.2023, 11:40

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Не исключается закрытие пограничных переходов.

Пограничная служба Финляндии заявила, что за последние два дня в страну со стороны России нелегально попало в 6 раз больше мигрантов, чем обычно фиксируется за неделю. Не исключается закрытие определенных пограничных переходов.

Финские пограничники за понедельник и вторник в общей сложности зафиксировали 60 нелегальных пересечений границы со стороны России. За неделю это количество обычно не превышает 10, передает газета Financial Times.

«В Финляндию нелегально попали мигранты из таких стран, как Ирак, Сирия, Йемен и Турция. Резкий рост, хотя и не настолько высокий, напоминает миграционный кризис на границе Евросоюза и Беларуси, близкого союзника России, которая отправила и отправляет тысячи просителей убежища с Ближнего Востока и Африки в Литву, Польшу и Латвию», — пишет Financial Times.

Пограничная служба Финляндии подчеркивает, что до недавнего времени Россия не позволяла мигрантам без документов пересекать границу с Финляндией. Страна изучала опыт миграционного кризиса на границе с Беларусью и в ближайшее время официально раскроет, как будет бороться с нелегальной миграцией со стороны России.

«Финляндия может направить нелегальных мигрантов на отдельный пограничный переход, а может снизить уровень пропускного трафика на границе. Также не исключен вариант закрытия определенных пограничных переходов», — отмечает издание.

Официальные лица страны допускают, что резкий рост нелегальной миграции связан с внезапным повреждением газопровода Balticconnector и подводного коммуникационного кабеля между Эстонией и Финляндией, в чем подозревают Россию и Китай.

Кроме того, подобное поведение со стороны России могло быть вызвано официальным вступлением Финляндии в НАТО и ее планами по размещению американских военных базпо размещению американских военных баз на территории страны.

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