Украинские партизаны накормили россиян пельменями с ядом и иглами 2 15.11.2023, 11:49

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Захватчики шокированы масштабом сопротивления в Луганской области.

Российские оккупанты жалуются своим пропагандистам на украинское партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на захваченной Россией Луганщине, утверждают они, «партизанщина идет полным ходом», пишет obozrevatel.com.

Гостеприимные украинцы щедро угощают непрошенных «гостей» пельменями с ядом и иглами, энергетиками с серой, дарят им взрывающиеся зажигалки, а иногда и целыми семьями вместе с детьми, вооружившись легкими минометами, посылают мины на позиции захватчиков. О «зверствах» украинцев в Кременском районе Луганской области со слов оккупантов рассказал российский «военкор» Романов.

Пропагандист опубликовал скриншоты переписки с одним из оккупантов, который пожаловался на то, как страдают бедные захватчики от кровожадных украинцев на Луганщине, в частности, в Кременском районе.

«14.11.2023, Кременской р-н, Луганская Народная Республика, Россия. Бойцы с мест пишут. Хочется лишний раз напомнить о следовании правилам безопасности (в том числе и в части питания) в прифронтовых районах», – причитает пропагандист.

Люди, живущие в Кременском районе, очевидно, не согласны с тем, что оккупанты решили, что земля, где испокон веков жили украинцы и где находятся могилы их предков, вдруг стала «ЛНР, Россия» – и с помощью подручных средств показывают это оккупантам.

В качестве «подручных средств» выступают начиненные иголками или отравленной начинкой пельмени, которые оккупантам продают в местных магазинах. Там же они могут «угоститься» продающимися на разлив энергетиками с серой, от которых, пишет оккупант, «разъедает желудки» и «люди с дырками уезжают на эвакуацию». Попытки захватчиков справиться с проблемой, изымая партии товара или даже терроризируя продавцов торговых точек, успеха не имели: отравления продолжаются.

Также головной боли россиянам на украинской земле добавляют взрывающиеся зажигалки или одноразовые сигареты, которые «самоликвидируются» во рту у оккупанта.

«Информатор» пропагандиста также рассказал о нескольких случаях, когда семейные пары с детьми, рискуя собственными жизнями, проезжали через блокпосты, заезжали в лесополосу и оттуда из легких минометов передавали «приветы» в тыл оккупантам.

«Тут партизанщина полным ходом», – возмущается оккупант.

Так называемый «российский военкор» также добавляет, что нередко оккупанты травятся также отравленным алкоголем, хотя и не любят об этом упоминать, чтобы не вскрывать тотальное пьянство во «второй армии мира».

Резюмируя, пропагандист страны, которая объявила себя «освободителем» и «борцом с нацизмом», предлагает убивать украинцев, которые не рады захватчикам у себя дома.

«Следует ли оставлять в живых таких вот «диверсантов» при их выявлении – зависит от обстоятельств», – пишет пропагандист.

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