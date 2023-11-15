Сдают нервы: кремлевский пропагандист напал на российское Минобороны 1 15.11.2023, 11:59

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Шойгу обвинили в «трусости» и «вредительстве» из-за подбитого корвета «Аскольд».

Своими действиями на линии столкновения Россия пытается доказать, что его военная мощь до сих пор чего-то стоит. Однако реальные подробности войны заставляют сомневаться в себе даже кремлевских пропагандистов, сообщает «24 канал».

Пропутниский блогер Юрий Подоляка назвал ведомство Шойгу «трусливым» и «вредительским» после того, как в российском Минобороны заявили, что через 2 дня отремонтируют пораженный корвет «Аскольд».

«Подобными заявлениями вы рождаете большую проблему. Все (российские – 24 Канал) офицеры призывают вас прекратить врать и говорить, что у нас все прекрасно, докладывая «наверх». Тотальная ложь лишь усугубляет проблемы, которые ложатся на плечи всего (российского – 24 Канал) народа. Это происходит потому, что высшее руководство России затем на основе этой информации будет принимать решения, которые не будут приносить ожидаемые результаты», – не подбирал слова пропагандист.

В то же время, интересно, что ранее Подоляка был причастен к распространению самой неуклюжей российской пропаганды в стиле «Польша хочет захватить Запад Украины» и «регионы не слушают Киев». До 2014 года предатель жил на территории Украины, однако после первой вспышки войны выехал на территорию агрессора. На сегодня на него наложены санкции.

Теперь же его риторика отдаленно напоминает упреки Евгения Пригожина в российском командовании, что может свидетельствовать о том, что одна из башен Кремля продолжает расшатывать лодку, в которой сидит Шойгу.

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