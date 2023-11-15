Ученые-тюлени в «шляпках» открыли огромный каньон под Антарктидой 2 15.11.2023, 12:12

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Его глубина — около 2-х километров.

Тысячелетиями любопытные ученые изучают нашу планету и придумывают множество инновационных способов исследовать самые разные и отдаленные уголки на Земле и даже за ее пределами. Они используют огромные космические телескопы, необычное оборудование LIDAR и множество других, казалось бы, невероятных технологий. Теперь ученые обратились за помощью и к животному миру, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые использовали морских млекопитающих в причудливых «шляпках», чтобы изучить невиданные глубины океана и морские пейзажи Антарктики. В ходе исследования ученые закрепили устройства на головах морских слонов (Mirounga leonina) и тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii), которые выглядят так, будто морские млекопитающие примеряли причудливые «шляпки».

Таким образом ученым удалось узнать больше о труднодоступной зоне залива Винсеннес в Антарктиде. В ходе совместной экспедиции ластоногих удалось обнаружить огромный подземный каньон, скрытый под Антарктидой: его глубина составляет около 2 километров. Это новое для науки место было названо каньоном Мирунга-Нуйина в честь тюленей, которые его открыли.

По словам ведущего автора исследования, доктора Клайва МакМахона, сотрудничество с глубоководными тюленями в действительности может предоставить ученым богатую информацию о структуре океана и его самых потайных уголках, в которые чрезвычайно сложно добраться ученым.

Несмотря на то, что океан занимает большую часть поверхности нашей планеты, лишь около 23% морского дна по всему земному шару точно нанесено на карту. При этом о глубоких водах вокруг Антарктиды известно еще меньше из-за ее удаленности, недоступности, а также огромных участках льда, который покрывает сушу в этом регионе.

По словам МакМахон, из-за отдаленности и негостеприимности Антарктиды и окружающего ее Южного океана в прошлом с кораблей удавалось исследовать лишь небольшую часть антарктического континентального шельфа, а потому ученые обладают лишь скудной информацией.

В ходе исследования учены отловили 265 млекопитающих, затем к головам каждого из них были прикреплены устройства для сбора данных. Эти устройства фиксировали глубину всякий раз, когда тюлени находились в воде, с частотой раз в 4 секунды. Кроме того, они измеряли температуру и проводимость, что позволило ученым узнать больше о континентальном шельфе Восточной Антарктиды и океанских процессах, на которые оказывает воздействие изменение климата.

Команда объединила данные более чем 500 000 индивидуальных погружений млекопитающих и сравнила их с батиметрической информацией о глубине воды в разных регионах. Поиск этих несоответствий в действительности может помочь узнать о различных глубинах и особенностях в разных регионах океанов.

По словам соавтора исследования профессора Марка Хинделла, они с коллегами обнаружили несоответствия оценок глубины в четверти предыдущих оценок. В некоторых отдельных случаях тюлени ныряли на более чем 1000 метров глубже, чем предполагалось возможным.

Далее ученые сравнили данные, полученные от тюленей и других исследований и смогли узнать больше о морском дне в этих труднодоступных регионах, что в свою очередь позволяет получить больше данных о таянии ледяных щитов в этом районе, а также выявить наиболее тонки участки.

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