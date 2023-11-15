Политолог раскрыл, что задумал Патрушев против Путина 2 15.11.2023, 12:31

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«Кремлевский Макиавелли» ведет свою игру.

За последнее время очень активным в информационном поле стал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его присутствие местами омрачает деятельность Владимира Путина.

Активизацию Патрушева отмечают и в Украине. Однако выводы можно будет сделать впоследствии, ведь он может исчезнуть из инфопространства так же неожиданно, как появился. Такое мнение в эфире «24 канала» высказал политолог Николай Давидюк.

Патрушев ведет собственную игру

В целом Николай Патрушев иногда появляется в медийном пространстве на время, чтобы потом снова затихнуть. Следует наблюдать, насколько его последняя активность затянется, и он сможет раскрыть себя как политическую фигуру.

«Патрушев вообще себя видит Николо Макиавелли при Путине, серым кардиналом. За это он еще может поплатиться, конечно. Путин это видит, чувствует и точно выстраивает это беспрекословное лидерство», – подчеркнул Николай Давидюк.

Хотя бывший директор ФСБ ведет свою игру, но, несмотря ни на что, он остается лояльным к Владимиру Путину. Заметим, что во время мятежа Пригожина Патрушев мог так же восстать против действующего президента, однако этого не сделал.

«У него есть действительно шанс сохранить эти кремлевские, питерские элиты, но заменить лидера. Это он в той или иной форме постарается сделать. Для него это важно. Думаю, сейчас это миссия его жизни», – подчеркнул политолог.

Николай Патрушев был одним из тех, кто убеждал Путина не идти на выборы, однако эту задачу он провалил. При этом интересной будет судьба сына Патрушева – Дмитрия, который сейчас возглавляет министерство сельского хозяйства России, если Путина снова переизберут. Ибо Патрушев-старший активно пытается продвигать своего сына.

Говорят, что именно Дмитрия Патрушева секретарь Совбеза России хочет сделать новым президентом.

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