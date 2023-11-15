Белорусская армия приняла на вооружение «Полонез-М»4
- 15.11.2023, 12:36
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Что известно об этом оружии?
Реактивная артиллерийская бригада Вооруженных сил приняла на вооружения комплекс реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез-М» – усовершенствованную версию уже стоящего на вооружении РСЗО «Полонез».
«Основные тактико-технические характеристики РСЗО «Полонез-М» улучшены по сравнению с предшественником и позволяют одновременно нанести с высочайшей точностью удар по восьми целям на дальности до 300 км. Это могут быть командные пункты, арсеналы с боеприпасами, скопление техники и сосредоточение живой силы», – заявляет Минобороны.
Минобороны назвало принятие новых образцов вооружение «элементом сдерживания».