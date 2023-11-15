Белоруска придумала легенду и «заработала» полмиллиона долларов 15.11.2023, 12:49

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Для большей убедительности она использовала хороших знакомых, а также своего супруга.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 42-летней минчанки в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела обвиняемая с апреля 2019 года под различными предлогами путем обмана завладела деньгами потерпевших. В частности, рассказывала знакомым различные истории и просила оказать ей финансовую помощь, причем обещала вернуть все средства с процентами.

В одном из случаев женщина рассказала, что хотела приобрести в Европе и США автомобиль, однако для его покупки ей требовались деньги и она готова взять их в долг под процент. Иногда минчанка озвучивала легенду об инвестировании средств и обещала со своей стороны выплачивать проценты за пользование чужими деньгами. У других потерпевших женщина просила деньги для собственных нужд, не придумывая истории про машины и инвестиции.

Для большей убедительности она использовала хороших знакомых, а также своего супруга.

Всего женщина похитила у 36 потерпевших свыше 419 тыс. долларов, 92 тыс. евро и 3 тыс. рублей.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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