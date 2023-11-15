«Караев, Караник, Кубраков и Хренин будут оправдаться, спихивая вину друг на друга» 3 15.11.2023, 12:58

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Таких «блогеров» белорусы охотно послушают.

В ноябре лукашистские власти вдруг заинтересовались блогерами, пишет читатель Charter97.org Максим из Лунинца.

Министерство образования поделилось с общественностью своими намерениями начать обучение студентов по специальности «блогер». Правда, после того как Министерство труда внесет соответствующую профессию в справочник должностей чиновников.

Попробовал я с коллегами представить, как это может выглядеть. Ну будут их, например, принимать на факультет журналистики, с характеристиками-направлениями от БРСМ. Обучать и поучать целых 5 лет студентов будут такие «знаменитые блогеры» как Азаренок, например. Ну а дальше что? Может создадут из молодых специалистов какую «фабрику блогеров» для безостановочного прославления достижений режима? А может даже распределят на пять лет в районные издания, и будет унылый дипломированный блогер где-то в Лоеве снимать оптимистичные ролики про сев и жатву, надои и укосы.

Но современную публику этим не заманишь. Даже простые людишки, далекие от интеллектуальных кругов, хотят видеть на экранах не тяжелую будничную работу, которая их и так доняла, а некую dolce vita. Этот спрос и удовлетворяла определенная группа медийных деятелей, среди которых Анна Бондарчук, Лариса Грибалева и Денис Курьян. Имея довольно большой круг поклонников, неплохо зарабатывали на рекламных контрактах. Все упомянутые лица были подчеркнуто аполитичны, содержание их роликов было напрочь развлекательным, что-то про кухню, моду, морские курорты и т.д.

Но на днях мы узнали, какие злоключения постигли этих известных личностей. Сначала Анну, Ларису и Дениса арестовали. К счастью, их почти сразу же отпустили, но, на беду для них, запретили брать деньги от рекламодателей. По сути, это такой лукашистский Berufsverbot.

Перед режимом те блогеры провинились только в том, что не одобрили его насильственные действия в 2020 году. Последние же годы они молчали, просто работая и зарабатывая деньги. Но сейчас этого маловато. Если в государстве царит беззаконие, оно распространяется на все и всех.

Я к такому творчеству в социальных сетях отношусь довольно спокойно, так как интересуюсь другими темами. Но представляю следующую ситуацию: происходит трибунал над лукашизмом, в зале суда служители нынешнего режима долго и нудно пытаются оправдаться, спихивая вину друг на друга. Вот тогда мы всем народом охотно послушаем таких «блогеров» как Караев, Караник, Кубраков или Хренин. Прямая трансляция и бешеное количество просмотров гарантируются, можно не сомневаться!

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