Как очистить пятна на зонтике: осенние лайфхаки 15.11.2023, 13:12

Фото: charter97.org

Аксессуар достаточно легко отмывается с помощью домашних средств.

Иногда кажется, что мыть зонтик не надо, ведь мы используем его в дождь и он сам способен справиться с этой задачей. Но владельцы аксессуаров светлых оттенков знают, что на них достаточно легко появляются пятна. А значит, зонтик тоже нуждается в регулярной очистке.

OBOZ.UA поинтересовался, как это правильно сделать Как и чем эффективно очистить купол и при этом не повредить механизм.

Хорошая новость состоит в том, что синтетические ткани, из которых делают зонтики, легко чистятся от пятен. Но мыть предмет придется вручную. Лучший метод по уходу за ним – это замачивание.

Возьмите достаточно большой и глубокий таз, в который сможет поместиться купол раскрытого зонта полностью или наберите воду в ванную. Вода должна быть теплая – не горячее 40 градусов, а лучше где-то в районе 30. Добавьте в нее стиральное средство из расчета столовая ложка на 5 литров и тщательно размешайте.

Полураскрытый зонт поместите в этот раствор на 15 минут, пусть он отмокнет в мыльной воде. Когда замачивание будет завершено, раскройте зонтик полностью и протрите купол губкой или тряпкой, уделяя особое внимание местам с пятнами. Слишком сильно при этом не жмите, чтобы не повредить ткань или не погнуть спицы. А затем выполоскайте открытый зонтик в ванной или под душем, пока с него не перестанет стекать пена. Дальше аксессуар останется просушить.

Если вывести пятна не удалось, разведите в 150 мл воды 1 столовую ложку нашатырного спирта и с помощью ватного диска обработайте этим раствором загрязнения. Они должны быстро смыться. Имейте в виду, что хлорным отбеливателем чистить купол зонта нельзя.

А вот пятна ржавчины, иногда появляющиеся в местах, где спицы касаются ткани, можно вывести с помощью лимонного сока или раствора лимонной кислоты. Жидкостью пропитывают загрязненные участки, а затем обрабатывают их паром из пароочистителя или утюга.

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