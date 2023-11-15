Россиянин снял квартиру в Могилеве и продал стиральную машину на запчасти 9 15.11.2023, 13:21

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Туристу из РФ приглянулись электронный модуль и двигатель.

31-летний житель Губахи (Пермский край РФ) в августе 2023 года приехал в Могилев, снял квартиру на короткий срок, а затем разобрал находившуюся там стиральную машину на запчасти и продал их. Мужчину нашли по запросу правоохранительных органов Беларуси, сообщает официальный сайт Губахинского муниципального округа.

Ему приглянулись электронный модуль и двигатель. Детали он продавал по объявлениям в интернете, а затем через несколько дней вернулся на родину. Россиянин объяснил свой поступок «затруднительным материальным положением».

Ущерб от действий предприимчивого «туриста» хозяйка квартиры оценила в 410 белорусских рублей.

Правоохранительными органами Беларуси уголовное дело было передано в Россию для производства расследования по месту жительства обвиняемого. Фигурант полностью признал вину и возместил причиненный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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