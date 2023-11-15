Франция выдала ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада 4 15.11.2023, 13:30

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Башар Асад

Фото: AFP

Ордер также получил его брат и два генерала.

Французский суд выдал ордер на арест главы Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По их данным, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест.

Помимо сирийского диктатора, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях.

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