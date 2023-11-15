Минчанин рассказал о принципиальном отличии польской системы образования от белорусской 15.11.2023, 13:32

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Набор музеев для экскурсий не случаен.

В начале года наша семья перебралась в Польшу, в Белосток, пишет читатель сайта Charter97.org Андрей. Мы были вынуждены покинуть родину, так как нам в Беларуси угрожала опасность.

Сейчас мы должны обустраивать в Польше как свою взрослую жизнь, так и жизнь наших детей. Старшая дочь Янина учится уже в 3-м классе одной из белостокских школ. Польская школа и система образования во многом отличается от белорусской, на эту тему можно написать целую статью. Я же хочу поделиться своими впечатлениями о том, как отличаются белорусские и польские школы в том, куда школьников водят на экскурсии.

В Минске Янина училась в одной из гимназий. Сначала детей во 2-м классе повели в музей транспорта, посмотреть на старые автомобили. Потом предложили музей МЧС, но мы дочь смотреть на технику пожарных не пустили. А на днях общались с родителями бывшей одноклассницы и узнали, что в этом учебном году детей уже отправлят смотреть на тракторы – в музей МТЗ. Пошутили, что в столице еще же есть и МАЗ, и МЗКТ, а всяких автопарков вообще уйма – хоть еженедельно води учащихся и показывай им за родительские деньги всевозможные машины и механизмы.

А вот в Белостоке Яня с одноклассниками съездила недавно в кинотеатр. Ученикам там показывали, например, как озвучиваются фильмы, о чем дочь потом с восторгом рассказывала. А месяц назад, в октябре, учащимся устроили поездку в музей народной архитектуры под Белостоком (такой как у нас в Озерце). Там деткам показывали, как в старину пекли хлеб.

Отсюда я могу сделать вывод, что в Польше больший упор делают на гуманитарное образование, чтобы дети понимали свое место в мире, осознавали связь поколений, чувствовали свою ответственность перед обществом.

В Беларуси же больше внимания отдается наукам точным, техническим. Это еще советская традиция. На первый взгляд, в этом нет ничего дурного, ведь техника же очень нужна современному человеку. Однако мы видим, какая гуманитарная катастрофа постигла РФ, где много людей с формально высшим образованием одобряет убийство украинцев. И российские программисты сейчас не компьютерные игры разрабатывают, а рассчитывают траектории ракет, убивающих детей в Одессе и Николаеве.

Мы прекрасно знаем, как лукашистские власти пытаются с детства окутать своей идеологией белорусов. Так что такой набор музеев не кажется мне случайным. Мол, из школы привыкайте пахать почву трактором, ни о чем не думая, никаких языков не зная (даже своего белорусского). Ну а такого бессознательного человека можно быстро пересадить с трактора на танк и отправить воевать за чужие интересы.

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