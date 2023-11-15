Путину везет? Вряд ли! Татьяна Становая

15.11.2023, 13:57

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Фото: Getty Images

На самом деле ситуация для России патовая.

В последнее время в западней прессе идет просто вал статей о «проигрывающей Украине». Кто-то предлагает искать более жесткие стратегии против России и в поддержку Украины, кто-то банально выражает пессимизм и уныние. Прямо скажем - настроения мрачней и мрачней с каждым днем. Одновременно пишут, что Путину везет, на его стороне время, все так, как он и планировал. Все это очень понятно, но уж слишком конъюнктурно.

На самом деле и для России ситуация не такая уж и радостная в долгосрочном плане.

1) Во-первых, крайне маловероятно, что путинские ожидания капитуляции Украины или падения режима оправдаются. Для него время тоже не бесконечно. Он действительно верит, что Киев обречен, но он не может ждать годы. Тактически он выигрывает, но стратегически его план тоже обречен.

2) Во-вторых, как бы ни накапливалась усталость Запада от Украины, как бы ни менялась расстановка сил в западных политических кругах, трудно себе представить появление дееспособной политической силы, которая сделает ставку на нормализацию отношений России. Никакие Трампы не будут вставать на сторону России, хотя, конечно, подъем таких сил Москве будет удобен. В этом плане расчет Путина на то, что «прагматичный» и национально ориентированный Запад возьмет вверх и жизнь наладится, тоже не оправдается. Россия будет тоже обречена жить в условиях стабильно враждебного Запада.

3) Наконец, в-третьих, война Россию, как ни крути, истощает. Да, все это может длиться долго, но это имеет гигантскую цену. Путинский режим будет медленно трансформироваться, общество тоже меняется (смена поколений неизбежна), сам Путин тоже не вечный, элиты будут постепенно играть более существенную роль. Даже если Россия станет более агрессивной и ястребиной по форме, она может с годами оказаться и более прагматичной, не столь зацепленной на миссионером спасении украинского народа.

Если все это учитывать, что Украине и Западу нужно понять, что им тоже следует набраться терпения и готовиться к долгой войне. Это реальность. И это вовсе не обязательно будет означать победу Путина.

Татьяна Становая, t.me

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