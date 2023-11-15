Удар по судоремонтному заводу в Севастополе: стали известны имена ликвидированных россиян 15.11.2023, 14:09

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В Минобороны РФ информацию скрывают.

СМИ установили имена четырех российских военных, которые погибли во время удара ВСУ по Севастополю 13 сентября.

Могилы двоих подводников, служивших на пораженной тогда подлодке «Ростов-на-Дону» и некрологи еще двоих моряков с уничтоженного большого десантного корабля «Минск» в соцсетях обнаружили журналисты и активисты.

При этом некролог одного из ликвидированных оккупантов намекает, что перечень потерь ВС РФ в тот день – далеко не полон. Подробности сообщает российское издание «Можем объяснить».

Как пишут российские журналисты, две могилы моряков, погибших в результате удара ВСУ по судостроительному заводу имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе обнаружили среди захоронений российских оккупантов под Новороссийском в Краснодарском крае РФ. Мичман Андрей Краснояров и Никита Шейко служили на пораженной украинцами субмарине-ракетоносце «Ростов-на-Дону». На опубликованных местным активистом Виталием Вотановским фото захоронений видны шевроны четвертой отдельной бригады подлодок, в которую входит эта подлодка.

На обеих могилах датой смерти указано 13 сентября.

Имена же двоих моряков, служивших на пораженном в тот же день БДК «Минск», журналисты нашли среди некрологов, опубликованных в российских соцсетях. Речь идет о старших лейтенантах Андрее Коршунове из Тамбова и Артеме Фаизове из Калининграда, который, согласно некрологу, был медиком.

Датой смерти Коршунова в некрологе указано все то же 13 сентября. Фаизов же, если верить сообщению, умер 22 числа. При этом авторы некролога уточняют, что причиной его смерти стали украинские ракеты, прилетевшие в судоремонтный док, а также что он «погиб вместе со всем экипажем корабля», из чего журналисты делают вывод, что установленные четыре фамилии ликвидированных оккупантов – далеко не полный перечень «денацифицированных» в тот день российских моряков.

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