В престижном пригороде Минска продается добротный дом для большой семьи 15.11.2023, 14:14

Цена — не космическая.

В паре минут езды от МКАД продается двухэтажный коттедж с двумя гаражами и просторным цокольным этажом. Внутри есть три санузла и четыре спальни. Квадратный метр дома обойдется примерно в 700 долларов. Realt показал, как выглядит объект.

Большой коттедж находится недалеко от Минска в деревне Дроздово, что относится к Боровлянскому сельсовету. Его построили в 2008 году из красного кирпича. На крыше лежит металлочерепица. Общая площадь объекта — 327,4 квадратного метра.

На первом жилом этаже дома находятся кухня-столовая, большая гостиная, санузел, остекленная в пол веранда и прихожая.

В комнатах сделан хороший ремонт, лежит ламинат и кафель с системой «теплый пол». В кухне есть встроенная бытовая техника, в санузле — душевая кабина и биде. В гостиной установлен французский камин.

Второй этаж заняли четыре спальные комнаты. Также на этом уровне есть два санузла. Между этажами находится большая гардеробная.

В коттедже также построен цокольный этаж с гаражом на две машины, двумя хозяйственными помещениями, кладовой и топочной.

Отапливается дом с помощью газового котла Vaillant. Артезианская вода поступает через насос из скважины, канализация — местная, переливная.

Участок занимает почти 11 соток. Он огорожен и находится вблизи леса. На территории растут туи, сосны и кустарники.

Стоимость дома — 230 тысяч долларов.

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