СМИ: Киркоров окончательно сошел с ума 15.11.2023, 14:21

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Певец-путинист шокировал россиян ответом на простой вопрос.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает режим Путина и полномасштабную войну в Украине, в очередной раз публично опозорился. На концерте в Кремле он пообщался с журналистами и выдал то, чего от него никто не ожидал, пишет УНИАН.

Российская пропагандистка поинтересовалась у Киркорова, кто из артистов времен СССР был самым обеспеченным.

На такой банальный вопрос Филипп Киркоров ответил: «Я не знаю. 60 лет назад меня еще не было».

После этого певец-путинист выдал нецензурную «шутку».

Такое поведение артиста повергло в шок не только журналистку, но и других россиян.

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