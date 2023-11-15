«Незнакомка пришла и дала 500 долларов». 3 15.11.2023, 14:37

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Как белорусы помогают землякам в беде.

После событий 2020 года белорусов разбросало по всему миру. Кто-то успел переехать осмысленно, продав имущество и имея «стартовый капитал». Другие бежали из страны через болота и кустарники, с парой носков в сумке и с пустыми карманами. Еще кто-то попал в трудную ситуацию уже за границей.

21-летняя белоруска, которая просит называть ее Мильва, рассказала свою историю «Радыё Свабода». Девушка срочно бежала из Беларуси, так как подруга увидела ее на снимках в книге «Я выхожу».

«Юрист посоветовала мне бежать. Так я оказалась в Грузии. Начались проблемы со здоровьем. Мне нужна была операция по гинекологии. И оказалось, это не все — еще нашли воспаление аппендикса», — говорит Мильва.

Из больницы ее не хотели отпускать, пока не оплатит все счета. «К сожалению, медицинская страховка на такие случаи действует только через год после оформления. Я же в Грузии на тот момент была только 10 месяцев», — говорит белоруска.

Она осталась должна больнице около 1500 долларов. Девушка работала баристой и не имела таких денег. Средства ей одолжила начальница с работы, но эти деньги надо было отдать. Мильва вынуждена была обратиться в благотворительные фонды, также написала в чаты белорусской диаспоры в Грузии.

«Был шок, когда откликнулась одна белоруска. Она пришла и просто принесла мне 500 долларов! «Вот, — говорит, — Держите». И пожелала мне здоровья. Но было такое, что и хэйтили в чатах. Мол, молодая, иди работай. Как мне работать после операции?» — говорит белоруска.

Мильва сделала такой вывод, что человек может получить помощь от других людей, особенно тогда, когда сам кому-то помогает.

Она говорит, что и в Беларуси, и в Грузии активно занималась помощью бродячим животным.

«Может быть, у меня хорошая карма. После операции нужны были специальные компрессионные чулки и тросточка. Я написала в чат, и мне незнакомая женщина отдала такие чулки и трость со словами: «Когда они уже вам не будут нужны, просто отдайте тому, кому нужно будет. Пусть будет такой акт добра». Это все было очень неожиданно и очень приятно», — говорит Мильва.

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