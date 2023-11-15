«20 рублей заработаешь на капсулах для посудомойки и 55 — на болгарке» 3 15.11.2023, 15:12

2,060

Что байеры возят из Польши в Беларусь.

Несмотря на визовые ограничения и закрытие ряда погранпереходов между Польшей и Беларусью, бизнес по перепродаже польских товаров в Беларуси процветает. MOST посмотрел, кто возит такие товары, что предлагают и по каким ценам.

Instagram: от двукратных накруток до работы «задаром»

В Instagram по запросу «Байер Минск» легко находим человека под ником buyer.for.youu, который занимается доставкой из Польши. Среди магазинов, из которых ему можно заказать товары, Zalando, Douglas, Sephora, Notino. Байер работает по предоплате 20%, срок доставки составляет до 10 дней, возможность возврата и обмена товаров отсутствует.

На странице есть и конкретные предложения. Например, шоколадный адвент-календарь Kinder. К покупке предлагаются три варианта: коробка в форме звезды за 61 белорусский рубль, прямоугольная коробка за 69 рублей и коробка в форме дома за 77 рублей. В Польше стоимость таких адвент-календарей составляет 29,99 злотого (или 23 рубля по курсу Нацбанка Беларуси на 14 ноября) и 37,99 злотого (29,1 рубля). Более чем вдвое дешевле.

Адвент-календарь Lancôme байер предлагает купить за 1015 рублей. Находим этот календарь на польском сайте lancome.pl. В Польше цена составляет 1099 злотых, или 842 рубля. Разница в стоимости — 173 рубля. К польской цене байер добавил 20%.

Этот байер перепродает в основном косметику. В меньшей мере на странице представлены обувь, чулочно-носочные изделия, аксессуары и игрушки для детей.

Еще один байер БандерПолька привлек внимание тем, что обещает привезти вещи из Польши в 1,5−2 раза дешевле, чем в Беларуси. А еще предлагает скидку на первый заказ в размере 15% и возможность вернуть товар, если обнаружится брак.

Изучив страницу и отзывы, делаем вывод, что основная группа товаров, которая пользуется популярностью у этого байера, — обувь. Например, кроссовки New Balance 530 с зеленой окантовкой байер предлагает привезти за 390 рублей. Эту модель в разных цветах мы нашли на странице магазина nbalance.by. Их стоимость стартует от 700 рублей. В Польше такие продаются за 499,99 злотого, или 383 рубля.

Выходит, что на перепродаже этой модели байер почти ничего не заработает? Возможно, он закупает товар по оптовым ценам. А если байеры покупают товар в розницу как физлица, то могут оформлять возврат НДС.

Еще один байер предлагает жителям Беларуси заказать товары из Европы: все страницы магазинов, на которые ведут ссылки, — на польском языке. Здесь и обувь, и одежда, и протеин, и витамины, и чемоданы, и игрушки, и сладости.

Стоимость у него рассчитывается индивидуально в белорусских рублях или долларах на день оформления заказа.

Куфар: 20 рублей заработка на капсулах для посудомойки и 55 — на болгарке

На популярном сайте объявлений Kufar.by тоже нашли несколько интересных объявлений с товарами из Польши. Один продавец, например, продает кеды Vans. На первый взгляд, самое обычное объявление, однако, перейдя к описанию, видим фразу «Под заказ, привожу с Польши» (орфография сохранена), за подробностями приглашают в Instagram. Просмотрев еще несколько объявлений этого продавца, убедились, что через Куфар он привлекает клиентов.

В поисках польских вещей натыкаемся на детскую коляску Adamex Zico Эко. Продавец — компания, специализирующаяся на перепродаже польских детских колясок. Это подтверждается номером УНП и адресом торговой точки на одном из рынков в Минске. Стоимость колясок по какой-то причине не указывается, но продавец утверждает, что если покупатель найдет дешевле — он снизит цену.

Еще одна группа товаров, которые привозят из Польши, — строительный инструмент. Продавец предлагает к покупке болгарку за 399 рублей, ударный шуруповерт за 240 рублей и гайковерт за 335 рублей. Все товары заявлены как новые, и во всех предложениях значится «из Польши». На Allegro такие же стоят около 345 рублей, 214 рублей и 284 рублей, соответственно.

При просмотре объявлений попадаются и товары бытовой химии. У одного из предпринимателей находим капсулы для стирки и для посудомоечной машины, детские подгузники Dada, молотый кофе Jacobs, зубную пасту и даже маковую смесь Helio.

Большая упаковка капсул Fairy для посудомоечной машины стоит 80 рублей. В Польше стоимость такой упаковки составляет 77,49 злотого, или 59 рублей.

Продать что-нибудь ненужное

Среди объявлений находим довольно много предложений польских товаров, которые белорусы покупали или заказывали для себя, но они не подошли. Например, мы нашли ботинки Dr. Martens Jadon II за 660 рублей. Стоимость таких в Польше — 860 злотых (с учетом скидки), или те же деньги, что просит продавец на Куфаре.

Встраиваемая микроволновая печь польского бренда Amica выставлена за 750 рублей. Согласно описанию, продается она из-за изменений в проекте кухни. В Польше такую можно купить за 692 рубля в эквиваленте.

Пылесос ELECTROLUX EEG41CB продается за 400 рублей. В Польше мы нашли такой за 330 рублей в эквиваленте.

Набор кастрюль KLASSIKER ZWIEGER из 11 элементов продается за 660 рублей. Стоимость такого набора на польском сайте с учетом скидки — 615 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».