ВСУ разгромили казарму армии РФ с двумя взводами оккупантов 2 15.11.2023, 15:13

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Удар по захватчикам в Херсонской области показали на видео.

Артиллеристы и аэроразведчики уничтожили казарму армии РФ в селе Бриловка на Херсонщине и ликвидировали два взвода оккупантов, которые там находились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull провели масштабную операцию по зачистке российских казарм возле села Бриловка Херсонской области, которое с февраля 2022 года находится под оккупацией. По словам авторов видео, благодаря их усилиям в наведении на цель нашей артиллерией было ликвидировано как минимум два взвода», – отмечается в комментарии к видео.

Взвод – первичное тактическое подразделение пехоты. Современный пехотный взвод состоит из 30-40 солдат.

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