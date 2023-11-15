Осужденную активистку «Европейской Беларуси» Елену Лазарчик поместили в ШИЗО 15.11.2023, 15:30

Елена Лазарчик

Политзаключенную приговорили к 8 годам за «оскорбление Лукашенко».

Приговоренную к 8 годам колонии активистку «Европейской Беларуси» Елену Лазарчик поместили в ШИЗО, сообщает правозащитный центр «Вясна». На какой срок и когда это произошло, неизвестно.

Лазарчик судили по статьям об «оскорблении Лукашенко» (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК) и участии в протестах (статья 342 УК).

22 июля КГБ внес активистку в «список террористов».

В сентябре 2020 года журналистка Ирина Халип сообщала, что шестилетнего сына активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя передали в приют, пока Лазарчик была задержана. Позже ребенка из приюта ей отдали.

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