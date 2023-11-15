Наипсошили Виктория Зубкова, planeta.press

15.11.2023, 15:35

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Кремль спрогнозировал новое отступление России с Юга Украины.

Война, конечно, мягко говоря, фигня. Главное – маневры. Именно этим занимается российская пропаганда в освещении телодвижений российской же армии.

Заявили о перегруппировке войск. На кремлевском новоязе читай — отступление. Из вариаций — «жест доброй воли». Таким словоблудием особенно рьяно в разгар потерь территорий на Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Венцом всему осенний провал на Харьковщине.

В рассылке сообщений сразу же нашли украинский след. Вот только пропагандистские ресурсы узнают об истеричных шагах российской армии раньше, чем, собственно, ведомство Шойгу.

В остальном же пройдохи из ведомства информационных атак сами себя надурили. «Новость» быстро «потерли». И здесь важен ее статус. Сообщение о «перегруппировке» аннулировали, но не аннигилировали. Даже не пришлось прибегать к фокусам от российского аналога оруэлловского «министерства правды».

Российские солдаты спокойно могли воспринять сообщения как руководство к действию. Не зря год назад быстренько убежали из Херсона, наплевав на «Россия здесь навсегда».

Конвертики получены, реакция тестируется. Украина о том, как резвятся творцы российских ИПСО знает. Раскусили, никаких победных реляций. А вот по поводу положения дел в ведомстве Шойгу такого не скажешь. Военкор Семен Пегов не совсем в курсе по поводу телодвижений оккупантов по ту сторону Днепра. Зато знает, что у украинской армии есть уверенный плацдарм в Крынках.

Так что, похоже, не рассчитали с направлением острия этой информационной атаки. А днепровский участок на юге – приоритетный для украинского командования.

Не забываем, что российское командование, таким образом, поигралось в троллинг. Что игры, что «троллинг» – так себе. «Вброс» о «перегруппировке» обнажил ту самую долю шутки в каждой шутке. И дым с поля боя просто не может быть без огня. В свете того, что украинские войска активно начали завозить технику на левый берег Днепра – очень симптоматично. Аннулированая на федеральных информационных ресурсах вполне тянет на ящик Пандоры, а не на «троллинг» украинцев.

Не зря же между конспирологией и идиотизмом всегда советуют выбирать последнее. Особенно, когда семена падают на благоприятную почву. И жест доброй воли будет казаться наиболее уместным и тактичным. В выигрыше останутся все. Российская армия сохранит жизни своих бойцов, украинские военные освободят свои территории. Даже российские средства массовой дезинформации сохранят крохи своей репутации. Что там, в два клика можно вернуть новость на главную страницу сайтов.

Формулировки уже отработаны годами. Необязательно отталкиваться от первоначального сообщения. Можно написать что-нибудь более развернутое, выпустить Конашенкова.

А не играться в странное «любит-не любит». Хочу публикую – хочу удаляю. И кому прикажете верить военкору Пегову? Убираться надо на резиновом плоту, который надуло имперское величие. Всем остальным маневрам уже не верят ни свои, ни чужие.

Так что лучше стройным шагом на выход. Да так, чтобы даже работникам госпропаганды поверили. Понимаем, тяжело, но надо же с чего-то начинать.

Виктория Зубкова, planeta.press

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