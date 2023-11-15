Кажется, в Минске придумали, как избавиться от очередей в БРТИ 15.11.2023, 15:46

Что планируют сделать?

Очередей в БРТИ (с которыми порой сталкиваются все, кто продает недвижимость), возможно, станет гораздо меньше. Уже со следующего года подать документы, необходимые для осуществления административных процедур, можно будет онлайн. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» Сергей Сенчук на прошедшей в Доме прессы пресс-конференции, пишет Realt.by.

— С 2024 года станет возможной подача документов, необходимых для осуществления административных процедур, без личного обращения в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в электронном виде посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), — отметил представитель «Национального кадастрового агентства».

Кроме того, уже с этого года собственникам недвижимости (квартир, домов и т.д.) не придется обращаться в организации по государственной регистрации недвижимого имущества для смены адреса в случае, к примеру, его переименования в реестре.

— Изменения (а также прекращение существования адреса объекта) в реестре адресов Республики Беларусь влекут автоматическое изменение соответствующей информации в регистре недвижимости без подачи заявителем дополнительных документов (при наличии установленной связи между адресом и объектом недвижимости в обоих ресурсах), — добавил Сенчук.

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