В Луганской области российский танк протаранил три своих грузовика
- 15.11.2023, 15:48
Видеофакт.
Вражеский танк протаранил три своих грузовика на оккупированной части Луганщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты видео с места происшествия. На записи, оккупанты пытаются оказать медпомощь одному из захватчиков.
«На Луганщине российский танк потерял управление и столкнулся с тремя машинами. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик «Урал» получил серьезные повреждения», - отмечают в комментарии авторы публикации.