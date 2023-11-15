В Луганской области российский танк протаранил три своих грузовика 15.11.2023, 15:48

Видеофакт.

Вражеский танк протаранил три своих грузовика на оккупированной части Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты видео с места происшествия. На записи, оккупанты пытаются оказать медпомощь одному из захватчиков.

«На Луганщине российский танк потерял управление и столкнулся с тремя машинами. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик «Урал» получил серьезные повреждения», - отмечают в комментарии авторы публикации.

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