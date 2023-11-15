Стало известно, что произошло с минчанином, наглости которого удивились даже налоговики 15.11.2023, 15:56

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История с самым дерзким видом заработка получила продолжение.

Экономический суд Минска рассмотрел 15 ноября дело в отношении мужчины, который в информационно-издательском центре МНС продавал бесплатные талончики в электронную очередь тем клиентам, кто хочет сократить время ожидания. Об этом сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В качестве свидетелей выступили сотрудники налоговой службы, а также представитель центра.

«По результатам рассмотрения дела суд принял решение о привлечении гражданина к ответственности в виде штрафа в размере 70 базовых величин, что составляет 2590 рублей, с конфискацией полученного дохода», — говорится в сообщении.

От себя в налоговой также добавили, что с их точки зрения «продавать бесплатные талоны так же аморально, как, например, торговать гуманитарной помощью».

Напомним, минчанин в информационно-издательском центре МНС продавал бесплатные талончики в электронную очередь тем клиентам, кто хочет сократить время ожидания. Стоимость талончика он оценивал в 50 рублей. После жалобы сотрудники налоговой не могли поверить, что это правда, но убедились в этом 20 октября, проведя контрольную закупку.

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