У Соловьева оскандалились с очередной безумной идеей по одной из стран НАТО 15.11.2023, 15:58

Что задумали российские пропагандисты?

В студии скандального российского пропагандиста Владимира Соловьева неожиданно начали звучать призывы к началу боевых действий против Румынии.

Со столь безумной идеей выступил один из так называемых приглашенных «экспертов» Дмитрий Евстафьев, сообщает nv.ua.

По его мнению, нанося удары по территории Румынии, РФ якобы сможет нарушить поставки Украине вооружений от ее западных партнеров.

«Я бы щас Польшу не бомбил. Нам с ними еще договариваться. А вот по Румынам бы я жахнул. Знаете почему? А борзеть стали. Румыны очевидно стали борзеть. И вот румынов бы я на место… Пока они сейчас Газу бомбят… Аккуратненько. Не надо как Газу. Но румынов пару военных баз я бы жахнул. Через которые идет поток военной помощи, боеприпасов и всего», — размечтался Евстафьев.

При этом то, что Румыния является членом НАТО, которое может превратить РФ в «радиоактивный пепел», он видимо забыл.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».