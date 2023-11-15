К Зеленскому обратились с просьбой присвоить звание Героя Украины двум белорусам 3 15.11.2023, 16:09

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Эдуард Лобов

Обоим — посмертно.

На сайте украинского президента Владимир Зеленского появились две петиции с просьбой присвоить звание Героя Украины белорусским добровольцам Эдуарду Лобову и Дмитрию Рубашевскому.

Лобов как доброволец участвовал в защите Украины от российской агрессии с лета 2015 года. В 16-м году участвовал в обороне поселка Пески Донецкой области и поселка Крымское Луганской области. В 2017 году, когда в украинскую армию разрешили набирать иностранцев, подписал контракт. На войне, которую Россия развязала в 2022 году, Лобов был стрелком из гранатомета и стрелком переносного противотанкового комплекса Javelin. Участвовал в обороне Киева, Чернигова, Бахмута, Угледара. В своем последнем бою он, по сути, спас жизнь своего командира Ивана Завершинского. Ранее Зеленский посмертно наградил Эдуарда Лобова орденом «За мужество» III степени.

Дмитрий Рубашевский «Ганс» также воевал на Донбассе с 2016-го года. Он погиб 12 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине, возле села Изюмское. «Дмитрий был белорусом, который достойно и преданно выполнял поставленные задачи для защиты Украины, с честью выполнял долг и до последнего вздоха остался верен присяге», — говорится в петиции на имя Зеленского. Рубашевский также посмертно награжден орденом «За мужество» III степени. Кроме того, в сентябре 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посмертно наградил Дмитрия «Крестом храбрых».

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