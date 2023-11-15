Что США предложат Китаю, чтобы заставить Путина убраться из Украины? 15.11.2023, 16:15

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Прогноз от экс-главы МИДа Украины.

Некоторые западные медиа в ноябре начали писать, что Запад будет подталкивать Украину к переговорам с Россией, а также предупреждать, что дальше всё может быть только хуже для Киева. Тем временем намечаются другие переговоры, которые способны повлиять на ход российско-украинской войны.

Речь о встрече президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007—2009 гг.) Владимир Огрызко прокомментировал «Телеграфу» вероятность переговоров Киева и Москвы, а также ожидания от переговоров руководителей США и КНР.

«Какие переговоры можно вести с Россией? Сам факт начала такого процесса будет означать, что мы признаем Путина рукоподаваемым. А не тем политиком, который должен ожидать ареста и суда в Гааге. Тем, с кем можно говорить даже после тех зверств, которые принесли его подчиненные по его приказу в Украину», – отмечает Владимир Огрызко.

По его мнению, всем, кто даже теоретически рассуждает о переговорах Киева с Москвой, нужно задать вопрос именно в такой плоскости. Готовы ли они сесть за один стол с серийным убийцей, военным преступником, мародером, насильником и так далее? Скорее всего, ответ будет однозначный – отрицательный, подчеркивает дипломат.

«На самом деле, кроме теоретиков и полезных идиотов, которых, как ни странно, на Западе меньше не становится, мысли о переговорах с путиным никто не высказывает. Реальность такова (и Владимир Зеленский четко дает это понять), что садиться с военным преступником за стол переговоров никто не станет. Уверен, в этом президента поддерживают более 90% украинцев. Так что шансов на воплощение в жизнь мечтаний такого рода «оракулов» очень мало», – уверен экс-глава МИД.

В то же время, продолжает он, то, что американцы не предоставляют нам максимально необходимых для разгрома россиян вооружений, говорит о том, что в Вашингтоне еще надеются отыскать дипломатические способы решения последствий российской агрессии. Что РФ уберется с украинской территории, выплатит компенсации и так далее…

«Подтолкнуть ее к такому решению без большой крови может давление со стороны Китая, – поясняет Владимир Огрызко. – На сегодняшний день РФ стала экономической подстилкой для Поднебесной. И уже не может вести независимую внешнеэкономическую политику. На Запад дверь для нее закрыта. И если закроется еще и дверь на Восток, то российская экономика быстро прекратит существование. Поток нефте- и газодолларов, который еще, к сожалению, не иссяк, позволяя продолжать войну, остановится».

По мнению эксперта, американцы, похоже, возлагают большие надежды на встречу в Сан-Франциско.

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