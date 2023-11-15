«Катастрофа и унижение»: в Госдуме РФ неожиданно признали проблемы и похвалили США 6 15.11.2023, 16:23

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В Кремле признали отсталость России.

В Государственной Думе Российской Федерации, впервые за долгое время, рассказали о сложном положении российских пенсионеров, которые едва выживают в условиях масштабного роста цен и низких пенсий. Суммы выплат пенсионерам отстают от европейских в несколько раз, сообщает The Moscow Times.

По информации журналистов, пенсии россиян назвали «катастрофой» и «унижением». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил, что пенсии в разы отстают от выплат в Европе и США: «Она катастрофически низкая… К сожалению, наши пенсии отстают от пенсий европейских стран в пять-шесть раз, не говоря уже о США, о таких богатых странах, как Норвегия».

По его словам, РФ «унизительно отстает» от других стран, несмотря на то, что является «богатейшим государством». Например, средняя пенсия во Франции около 1400 евро, а в России — около 140 евро.

Арефьев считает, что на 16 000 рублей (6354 грн — ред.) средней пенсии прожить невозможно. При этом, политик никаких мер для исправления ситуации не предложил. Будущим поколениям в России, вероятно, будет сложнее.

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