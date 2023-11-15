Голова «профессора» Дугина 3 Алина Витухновская

15.11.2023, 16:37

3,138

Проговаривание поражения в логократической стране равно его констатации.

Пораженческие настроения начали проникать не только в среду Z-литераторов, они везде.

Дугин: «Если мы не добьемся Победы, мы потерпим поражение. Это никак не тавтология, не банальность и не пустое логическое заключение».

А что это? Какое-то невротическое многословие. Дважды-два не пять, а 4. Кто бы мог подумать!

Проговаривание поражения в логократической стране равно его констатации.

Алина Витухновская, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».