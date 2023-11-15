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Голова «профессора» Дугина

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  • Алина Витухновская
  • 15.11.2023, 16:37
  • 3,138
Голова «профессора» Дугина

Проговаривание поражения в логократической стране равно его констатации.

Пораженческие настроения начали проникать не только в среду Z-литераторов, они везде.

Дугин: «Если мы не добьемся Победы, мы потерпим поражение. Это никак не тавтология, не банальность и не пустое логическое заключение».

А что это? Какое-то невротическое многословие. Дважды-два не пять, а 4. Кто бы мог подумать!

Проговаривание поражения в логократической стране равно его констатации.

Алина Витухновская, Telegram

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