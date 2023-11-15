Голова «профессора» Дугина

Голова «профессора» Дугина3
- Алина Витухновская
- 15.11.2023, 16:37
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Проговаривание поражения в логократической стране равно его констатации.
Пораженческие настроения начали проникать не только в среду Z-литераторов, они везде.
Дугин: «Если мы не добьемся Победы, мы потерпим поражение. Это никак не тавтология, не банальность и не пустое логическое заключение».
А что это? Какое-то невротическое многословие. Дважды-два не пять, а 4. Кто бы мог подумать!
Проговаривание поражения в логократической стране равно его констатации.
Алина Витухновская, Telegram