Не для ручки: для чего нужна синяя сторона стиральной резинки 1 15.11.2023, 16:35

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Различия между половинками заключаются не только в цветах.

Стирательная резинка – это незаменимый предмет в пенале каждого школьника или студента, ею можно стереть неправильно написанное слово или рисунок. Обычно у резинки большая половина была оранжевого цвета, а меньше синего.

Многие до сих пор считают, что синяя сторона предназначена для стирания написанного шариковой ручкой, но на самом деле это не так. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе.

Различия между половинками резинки заключаются не только в цветах, но и в том, что оранжевая сторона более мягкая, чем синяя. Это наталкивает на мысль, что более мягкой частью можно вытирать карандаш, потому что его легче удалить, а более твердая часть предназначена для стирания ручки.

Благодаря синей стороне можно избавиться от следов ручки, но в большинстве случаев остаются пятна от чернил или бумага рвется.

На самом деле производители создали синюю сторону резинки для того, чтобы ее использовать на плотной бумаге. То есть, ею можно удалить нежелательные следы на зернистой бумаге или на картоне. Такие поверхности хорошо удерживают графит, и его можно удалить только с помощью жесткой стороны резинки.

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