Зарплата не та, что на бумаге: названы проблемы белорусов при поиске работы 6 15.11.2023, 16:41

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На какие хитрости идут наниматели.

Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди пользователей сайта, чтобы узнать, с какими сложностями они сталкивались во время поиска работы и что для них важно при выборе нового места.

В онлайн-опросе приняли участие около 2,7 тыс. соискателей и специалистов.

Наниматели дезинформируют работников

При этом примерно 63% опрошенных специалистов указали, что помимо прочего сталкивались с нечестным отношением со стороны нанимателя.

Зачастую эти ситуации были связаны с несоответствием реальных условий труда и теми, которые указаны в вакансии. Например, с изменением круга функциональных обязанностей – он оказался шире, чем был озвучен первоначально. Также могут быть спорные вопросы, связанные с размером зарплаты (в частности, сумма была указана без информации о вычете налога).

Среди вариантов «Другое» респонденты отмечали такие обстоятельства, как:

• отсутствие оплаты переработок и непрозрачная система начисления премий

• после прохождения испытательного срока отказались переводить с договора подряда на трудовой договор, хотя это оговаривалось еще до оформления

• превышение полномочий руководителем и его заместителями

• длительные задержки заработной платы

• несоблюдение условий контракта

• отсутствие менторства со стороны старших специалистов, хотя заявлялось обратное

• после собеседования наниматель не сообщил о своем решении

• отсутствие обратной связи после отправки и просмотра тестового задания.

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