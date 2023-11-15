Зарплата не та, что на бумаге: названы проблемы белорусов при поиске работы

Зарплата не та, что на бумаге: названы проблемы белорусов при поиске работы6
- 15.11.2023, 16:41
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На какие хитрости идут наниматели.
Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди пользователей сайта, чтобы узнать, с какими сложностями они сталкивались во время поиска работы и что для них важно при выборе нового места.
В онлайн-опросе приняли участие около 2,7 тыс. соискателей и специалистов.
Наниматели дезинформируют работников
При этом примерно 63% опрошенных специалистов указали, что помимо прочего сталкивались с нечестным отношением со стороны нанимателя.
Зачастую эти ситуации были связаны с несоответствием реальных условий труда и теми, которые указаны в вакансии. Например, с изменением круга функциональных обязанностей – он оказался шире, чем был озвучен первоначально. Также могут быть спорные вопросы, связанные с размером зарплаты (в частности, сумма была указана без информации о вычете налога).
Среди вариантов «Другое» респонденты отмечали такие обстоятельства, как:
• отсутствие оплаты переработок и непрозрачная система начисления премий
• после прохождения испытательного срока отказались переводить с договора подряда на трудовой договор, хотя это оговаривалось еще до оформления
• превышение полномочий руководителем и его заместителями
• длительные задержки заработной платы
• несоблюдение условий контракта
• отсутствие менторства со стороны старших специалистов, хотя заявлялось обратное
• после собеседования наниматель не сообщил о своем решении
• отсутствие обратной связи после отправки и просмотра тестового задания.