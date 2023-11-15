«Даем время для размышлений»: Пашинян объяснил, зачем публично унизил Лукашенко 1 15.11.2023, 17:06

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Для многочисленных демаршей Армении есть повод.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона приняла решение не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ в силу разных причин.

Как передает media.az, в ходе правительственного часа в парламенте Пашиняна спросили, что означают многочисленные демарши армянской стороны в отношении интеграционных структур на постсоветском пространстве.

В ответ Пашинян заявил, что ОДКБ, вопреки своим обязательствам, должным образом не отреагировала на угрозы безопасности Армении. По его словам, армянскому обществу непонятно, почему руководство страны должно каждый раз участвовать в этих мероприятиях, поднимать проблемы безопасности, а потом возвращаться ни с чем, сказал он.

Премьер заявил, что Ереван не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и блоку «время для размышлений». Он убежден, что это время позволит властям Армении и ОДКБ определиться с дальнейшими шагами.

Пашинян добавил, что Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности.

Если же говорить о стратегическом курсе, то Армения, по его словам, не собирается заявлять о каком-либо изменении политики до тех пор, пока не вышла из ОДКБ. В противном случае возникнет определенный диссонанс.

Как писал сайт Charter97.org, премьер-министр Армении публично унизил Лукашенко. Во время разговора с белорусским диктатором Никол Пашинян заявил, что не приедет в Минск 23 ноября на сессию ОДКБ. Армения впервые отказалась участвовать в сессии Организации договора о коллективной безопасности.

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