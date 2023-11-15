Из Новой Каховки сбежали почти все российские офицеры 15.11.2023, 17:14

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Остался лишь рядовой и сержанстский состав.

Законный мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что на территории города, который находится на линии фронта, практически отсутствует российский офицерский корпус. Об этом он заявил в эфире проекта «Радио Свобода» «Новости Приазовья».

«В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрелы. В связи с этим абсолютное большинство жителей старается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл», – сообщил он.

По словам законнообранного мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, к некоторым улицам Новой Каховки для жителей полностью ограничен доступ, и оккупанты стреляют без предупреждения в тех, кто нарушает это ограничение.

«Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И повыставляли со вторых этажей и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы», – добавил он.

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