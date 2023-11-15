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Оккупанты попали в эпическое ДТП возле линии фронта

  • 15.11.2023, 17:27
Оккупанты попали в эпическое ДТП возле линии фронта

Российские военные продолжают удивлять своей несуразностью.

Российские военные продолжают удивлять своей несуразностью. На этот раз они попали в довольно эпическое ДТП – неподалеку от линии фронта столкнулись танк и грузовик военных РФ.

Видео с оккупантами  выложил в своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. Оба транспортных средства улетели в кювет.

К тому же в результате столкновения оккупанты травмировались. Похоже, что они решили облегчить работу военным ВСУ и теперь самоликвидируются не доезжая до фронта.

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