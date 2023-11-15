«Преступления белорусских силовиков — это большая жестокость» 3 15.11.2023, 17:32

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Поляк, которого избили в Беларуси, — о насилии 2020-го года и о том, почему он не молчит.

Кацпер Синицкий — гражданин Польши. В августе 2020 года он приехал в Беларусь как журналист, чтобы освещать президентские выборы. Во время протестов его задержали и избили силовики. По факту избиения Кацпера и двух других польских граждан польская прокуратура возбудила уголовное дело. Но недавно приостановила расследование из-за отказа белорусской стороны сотрудничать. Кацпер рассказал MOST, что думает по поводу паузы в деле, а также вспомнил непростую командировку в Беларусь в 2020 году.

Почти 10 лет Кацпер изучает страны Восточной Европы. Он вспоминает, что хотел увидеть события 2020 года своими глазами и освещать происходящее для польской общественности. Опасность приезда в соседнюю страну осознавал, но не знал, что все будет настолько серьезно.

10 августа 2020 года в центре Минска в районе улицы Немига журналиста вместе с польским фоторепортером Витольдом остановили силовики. Проверили вещи и телефоны, а после погрузили в бус. Там снова потребовали разблокировать телефоны и стали избивать.

После иностранцев перевезли в автозак, он был набит людьми. И уже автозаком доставили в РУВД Фрунзенского района Минска.

— Руки нужно было держать за спиной. И так бежать. А пока мы бежали, нас били, — вспоминает Кацпер. — Так нас завели в подвал и уже там уложили «мордой в пол».

Там избиения продолжились. Руки за спиной сцепили стяжками и каждому дали порядковый номер. У Кацпера был 11/2. По команде нужно было подниматься с пола. Сделать это со стянутыми за спиной руками было сложно. Кацпер рассказывает, что тех, кто были в худшей физической форме и не могли подняться без опоры на руки, избивали и за это.

«Говорили, что мне п***а»

Кацпера постоянно унижали: называли «пшеком», агентом, шпионом, провокатором и кукловодом, который приехал руководить протестом и устраивать цветную революцию в Беларуси. И угрожали.

— Говорили, что мне п***а.

Во Фрунзенском РУВД поляки провели почти сутки.

— Сначала было очень страшно, в РУВД над людьми реально издевались. Каждая смена все сильнее избивала. Я был в таком состоянии, что было тяжело и мне, а что уже говорить про более слабых людей. Постоянные крики и удары, — вспоминает Кацпер.

После Фрунзерского РУВД поляков перевезли в изолятор в Жодино. Там они пробыли двое суток, к ним приезжали сотрудники КГБ и спрашивали, с какой целью они приехали в Беларусь.

Наконец, при поддержке польских дипломатов иностранцы были освобождены.

— Я не представлял, что в Польше все знают про наше задержание и добиваются освобождения. Думал, что просто выйду, куплю билет и вернусь домой. Но друзья, мама и медиа сделали свое дело. Про наше задержание говорили все в Польше.

Разговор с президентом

Спустя сутки после освобождения Кацпер с коллегой вылетели из Минска в Варшаву. В аэропорту польской столицы их встречали близкие и журналисты, которых интересовала реальная ситуация в Беларуси. Там же была организована большая пресс-конференция. Спустя несколько дней с Кацпером связался и президент Польши Анджей Дуда, он также интересовался ситуацией в соседней стране и протестами.

— Президента интересовало отношение белорусов к полякам, настроения. Верят ли белорусы в победу протеста, и есть ли в этом проевропейский контекст. Он очень внимательно меня слушал, и для меня это ценно, потому что он хотел услышать моё мнение по поводу ситуации в Беларуси.

Это дело надо довести до конца

В сентябре 2020 года польская прокуратура начала проверку по факту ареста, избиений и пыток трех польских граждан: Кацпера Синицкого, Витольда Добровольского, и Роланда (фамилия не называется), — которые были задержаны в Беларуси 9 августа. Было заведено уголовное дело. Польские службы допрашивали не только граждан Польши, но и белорусов, которые оказались в эмиграции. Спустя три года, в октябре 2023 года, расследование дела было приостановлено из-за отказа белорусской стороны сотрудничать.

Про паузу в деле Кацпер узнал из СМИ. К тому моменту он подзабыл про расследование.

— Остановка в деле меня не удивила. Я знаю, что белорусская сторона не хотела сотрудничать. Я понимаю, что польские органы все, что могли узнать, уже узнали. Они знают точно, как проходил процесс системных пыток с момента задержания и до изолятора в РОВД. Знаю, что даже установлены и некоторые фамилии сотрудников, которые работали в этот день. Кто отвечал за весь процесс издевательств над людьми. Следующий шаг — доступ к информации, которая находится в Беларуси. Преступления белорусских силовиков в августе 2020 года — это большая жестокость. Мне трудно даже примеры подобрать похожих событий в Европе за последнее время. Это дело надо закончить, чтобы похожее больше не повторялось. Это самое главное. Такой жестокости, как в Беларуси, не было нигде. Да, были массовые акции и подавление протестов в России и Украине. Но таких системных пыток там не было. В Беларуси в первые три дня протестов было задержано 15 тысяч человек, а через всю репрессивную машину прошло более 50 тысяч человек.

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