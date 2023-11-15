Средняя цена квадратного метра в Минске побила рекорд

Средняя цена квадратного метра в Минске побила рекорд1
- 15.11.2023, 17:43
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Подробности.
Средняя цена проданных квартир в Минске за октябре 2023 года составила 1403 доллара за кв. м. Она превысила отметку в 1400 долларов впервые за восемь лет. Об этом сообщает Realt.by по данным собственной аналитики.
По информации издания, в октябре были заключены 1693 сделки с квартирами, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Средние цены квадратного метра составили:
в 1-комнатных квартирах – 1518 долларов,
в 2-комнатных квартира – 1344 доллара,
в 3-комнатных квартирах – 1253 доллара,
в 4-комнатных квартирах – 1099 долларов.