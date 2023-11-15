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Средняя цена квадратного метра в Минске побила рекорд

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  • 15.11.2023, 17:43
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Средняя цена квадратного метра в Минске побила рекорд

Подробности.

Средняя цена проданных квартир в Минске за октябре 2023 года составила 1403 доллара за кв. м. Она превысила отметку в 1400 долларов впервые за восемь лет. Об этом сообщает Realt.by по данным собственной аналитики.

По информации издания, в октябре были заключены 1693 сделки с квартирами, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Средние цены квадратного метра составили:

в 1-комнатных квартирах – 1518 долларов,

в 2-комнатных квартира – 1344 доллара,

в 3-комнатных квартирах – 1253 доллара,

в 4-комнатных квартирах – 1099 долларов.

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