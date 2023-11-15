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Удар HIMARS по скоплению россиян: Соратник Гиркина устроил истерику

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  • 15.11.2023, 17:51
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Удар HIMARS по скоплению россиян: Соратник Гиркина устроил истерику

Z-военкор потрясен последствиями.

Российские военные пропагандисты жалуются, что ВСУ наносят ракетные удары по тыловым районам армии РФ, ликвидируя технику и живую силу россиян на глубине в несколько десятков километров от линии фронта, пишет «Диалог».

Накануне Z-военкор Максим Калашников, известный по прямым эфирам с Гиркиным, в своем Telegram-канале опубликовал видео украинских военных, на котором показан наводимый с беспилотника удар HIMARS по учебному центру российской армии.

Калашников возмущен, поскольку ракетный удар был нанесен по территории, расположенный в 50 километрах от линии фронта. Более того, российская РЭБ не смогла подавить сигнал украинского беспилотника, а малокалиберные зенитные системы в районе учебного центра отсутствовали. Пропагандист жалуется, что ВСУ навязали россиянам невыгодные условия войны, буквально вышибая их с больших дистанций ракетными ударами. 

«Вот такая война нам навязывает врага с вышибанием наших бойцов. Увы...» - пишет он.

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