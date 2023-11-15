В проект 12-го пакета санкций Евросоюза за войну в Украине попали 11 белорусов 15.11.2023, 18:22

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Опубликованы имена и причины внесения в список.

Детали 12-го пакета санкций Евросоюза за войну, развязанную Россией против Украины и ее поддержку властями Беларуси, узнало «Радыё Свабода».

В новый пакет санкций, которые планирует ввести Евросоюз против России и Беларуси, могут войти 11 представителей оборонной сферы Беларуси. Их ограничат в возможности получить визы и заморозят активы.

Как стало известно «Радыё Свабода», среди них:

• первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Олег Мищенко, за увеличение поставок вооружения и военной техники в Россию;

• заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов (за продвижение военно-технического сотрудничества с Россией);

• начальник 230-го общевойскового полигона в Барановичском районе Алексей Лобко (за подготовку на полигоне мобилизованных россиян);

• первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко (за обеспечение развития региональной группировки войск Беларуси и России);

• начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко (за организацию и реализацию военного сотрудничества с Россией);

• председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;

• начальник 174-го учебного полигона военно-воздушных сил и войск ПВО Виталий Ефанов (отвечал за подготовку российских мобилизованных);

• командир 61-й авиабазы в Барановичах Леонид Давидович (базу использовали для запуска ракет в Украину);

• заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Сергей Лагодюк;

• начальник Гомельского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Владимир Череухин (ответственный за предоставление гомельского аэропорта для самолетов воздушно-космических сил России);

• заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Вячеслав Россолай (ответственный за передачу России вооружения и военной техники для войны в Украине).

Ожидается, что главным в 12-м санкционном пакете Евросоюза станет запрет торговли российскими алмазами и сжиженным газом, а также вероятное усиление лимита цен на продажу российской нефти.

Кроме того, планируют запретить поставки в Россию химических веществ, литиевых батарей, термостатов, двигателей постоянного тока, моторов для беспилотников, станков и деталей оборудования, которые можно использовать в военной промышленности.

Еврокомиссия также рассматривает возможность, чтобы европейские компании, контролируемые гражданами России или российскими юридическими лицами, получали разрешение на перевод денег за пределы Евросоюза.

Обсуждение этих предложений состоится в Брюсселе на этой неделе.

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