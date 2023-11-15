Военный обозреватель «вскрыл» слабую сторону российской армии 15.11.2023, 18:46

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Александр Коваленко

В Украине в разы больше военных РФ, чем в начале вторжения, но это не помогает оккупантам.

Полномасштабная война в Украине продолжается, сейчас на нашей земле в разы больше военных РФ, чем в начале вторжения, однако эффективность этой группировки намного ниже.

Противник системно насыщают зону боевых действий в Украине оккупантами, однако не имеют при этом возможности обеспечивать их всем необходимым, говорится в материале военно-политического обозревателя Александра Коваленко на сайте obozrevatel.com.

«Именно поэтому эффективность группировки более чем в 400 тысяч намного ниже, чем эффективность 180-тысячной группировки», - отметил эксперт.

По его сведениям, в таких условиях враги в большинстве случаев могут выполнять оборонительные функции, «и то исключительно опираясь на людской ресурс и затыкая им все прорехи в обеспечении и качестве личного состава».

«Результатом этого становятся колоссальные потери и нестабильный фронт, удержание которого при всех усилиях не представляется для РОВ (российских оккупационных войск, - Ред.) возможным», - добавил аналитик.

Коваленко напомнил, что 24 февраля прошлого года на украинскую землю вторглись 180 тысяч российских захватчиков.

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